Suisse romande: Le geste de ces photographes pour adoucir le deuil d’un bébé rêvé

Une petite graine plantée dans un ventre, et c’est tout un avenir qui germe dans le cœur des parents. Qui est ce petit être, à quoi ressemblera la famille ? Mais parfois, cet imaginaire doit être enterré, en raison d’une fausse couche ou d’une interruption volontaire ou médicale de grossesse. Une situation bien plus répandue qu’on ne le pense, et pourtant, ce deuil est encore très tabou, et difficile à vivre puisqu’on n’a jamais rencontré l’enfant disparu. De plus, peu d’éléments matériels, ou de souvenirs, permettent de s’y raccrocher.

«J’avais peur que ce soit traumatisant»

Fondée sur le modèle d’associations américaine, française ou belge, un groupe romand a vu le jour pour y remédier. Regards étoilés vient au chevet des parents qui le souhaitent pour immortaliser cette famille rêvée, mais qui ne sera jamais plus. Dans les heures qui suivent la mort – et l’expulsion – du bébé, ces photographes bénévoles offrent une séance photo et les retouches qui s’en suivent. Doudous, petits mots, bracelets avec le nom du disparu complètent un tableau finalement très doux, malgré la souffrance.

«On n’était pas sûrs pour cette séance photo, on avait peur que ce soit bizarre, et j’avais peur de voir quelque chose de traumatisant, témoigne Laura, 33 ans, qui a perdu Noah aux HUG après 29 semaines. Et quand mon mari l’a vu, il m’a rassurée. Noah était très beau. Je n’ai jamais pu faire la séance photo grossesse qui était prévue, mais c’est génial d’avoir ces souvenirs de lui, y compris pour nos amis et familles qui n’ont jamais pu le rencontrer. Et la séance était un moment magnifique.»

Une validation précieuse

«Ce sont toujours des instants extrêmement beaux et émouvants, raconte Sophie Besset, fondatrice. Les «paranges» sont reconnaissants de cette validation en tant que parents, même si le bébé est mort. Parfois, la fratrie est là aussi, et rencontre l’être qui aurait été leur frère ou leur sœur.» Une façon d’adoucir la perte, mais aussi de la concrétiser. «Nous ne photographions pas à la manière d’une poupée qui dort, l’enfant porte toujours les marqueurs de la mort, même si nous les atténuons. Cela peut aider à sortir du déni.» Les souvenirs sont ensuite offerts dans une boîte, qui finit parfois rangée pour toujours, mais peut servir aussi lors de cérémonies. Créée il y a 3 ans, Regards étoilés a déjà ainsi essaimé des étoiles dans le coeur de plusieurs dizaines de parents.

Hôpitaux ravis La jeune association est déjà active auprès des HUG, et de l’hôpital de Neuchâtel et de Nyon. «Expliquer notre démarche et gagner leur confiance a été long, mais ils ne regrettent pas», explique Sophie Besset. Sentiment confirmé par les sages-femmes qui accompagnent les situations de deuil périnatal à la maternité. «L’expérience montre que les photos peuvent être très utiles dans le processus de deuil», indique Fabienne Guenin. Une sage-femme accompagne le photographe durant la séance. Celui-ci est formé par l’association de soutien au deuil périnatal Adessia. «Le plus dur, en général, ce n’est pas de voir ces enfants décédés, mais de faire face à la douleur des parents», précise Sophie Besset. Regards étoilés envisage de se déployer à Lausanne et dans le Jura, mais manque pour l’instant de photographes pour pouvoir répondre à toutes les demandes dans les deux à trois jours.