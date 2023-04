Football: Le geste le plus antisportif de la saison nous vient des Pays-Bas

Des techniques antisportives dans le football, il en existe une tapée. À domicile, on peut par exemple demander à ses ramasseurs de balle de prendre tout leur temps avant de restituer le cuir à l’adversaire, si l’on entend perdre du temps. On peut aussi faire comme Diego Simeone à l’époque ou récemment Justin Biljow, le gardien de Feyenoord, c’est-à-dire remettre sournoisement un ballon en jeu lorsque celui-ci est sorti. Ou alors, dans un autre registre, faire comme l’entraîneur assistant du Sparta Rotterdam, Jeroen Rijsdijk, qui a trouvé une toute nouvelle technique, plus antisportive que jamais.