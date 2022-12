Piratage : Le gestionnaire de mots de passe laisse ses clients dans l’expectative

Coup dur pour le crédit du gestionnaire de mots de passe et sa promesse commerciale.

Zone grise

LastPass tente de rassurer ses clients en affirmant que leurs données sont en sécurité en cas de mot de passe principal robuste avec les paramètres par défaut les plus récents. Mais, dans le même temps, la firme invite ceux qui ont «un mot de passe faible ou moins de sécurité» à «envisager de minimiser les risques en modifiant les mots de passe des sites web stockés». Cela signifie ni plus ni moins le travail fastidieux de changer les mots de passe pour chaque site web pour lesquels ils avaient fait confiance à LastPass pour les stocker. Et LastPass n’a jusqu’ici proposé aucun outil pour que les clients puissent savoir si leur sésame peut être qualifié de robuste ou pas.