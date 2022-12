LIVE Coupe du monde: Suivez en direct Ghana – Uruguay (0-0)

Cette rencontre – un 16e de finale où le Ghana peut se contenter d'un nul – aura un goût de revanche pour les hommes d'Otto Addo. En quarts de finale du Mondial 2010, le joueur de la Celeste avait brisé les rêves des «Black Stars» de la plus cruelle des manières, Luis Suarez stoppant le ballon sur sa ligne de but d’une main volontaire. Pire encore: exclu, l'ancien attaquant de Liverpool et du Barça avait exulté lorsque Asamoah Gyan avait raté le penalty qui avait suivi. L’Uruguay l’avait finalement emporté aux tirs au but, à la fin d’une prolongation de légende.