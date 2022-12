Afrique : Le Ghana vit sa pire crise économique depuis des décennies

L’ex-bon élève du Continent africain fait face à l’effondrement de sa monnaie et à un taux d’inflation historique, qui s’ajoutent à son surendettement.

Avec une inflation historique de plus de 50%, l’effondrement du cours de la monnaie locale de 50%, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement avale la moitié des revenus de l’État, le Ghana est aux prises avec une grave crise économique. Sa pire, depuis des décennies. Le gouvernement a bien signé mardi un accord de renflouement de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international dans le but de consolider ses finances publiques. Mais la stabilité économique est encore loin.