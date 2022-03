Lost Frequencies: de Tomorrowland au petit Globull

Lost Frequencies : Le giga Tomorrowland Winter avant le petit Globull

Lost Frequencies prend actuellement du bon temps en altitude dans le festival sis à l’Alpe d’Huez (F). Samedi 26 mars 2022, il jouera devant un public plus restreint à Bulle.

Le DJ belge aime la montagne et ça se voit. Celui qui cartonne depuis plusieurs mois avec le single «Where Are You Now» est actuellement à l’affiche de Tomorrowland Winter, à l’Alpe d’Huez (F), volet hivernal du maous Tomorrowland belge. Lost Frequencies y a joué mardi 22 mars 2022 sur une scène située sur les pistes de ski à plus de 2000 m d’altitude. Il a rejoint le lieu sur les lattes, ainsi qu'en témoignent plusieurs stories Instagram. «C’était fou», a-t-il posté à l’issue de son set. En outre, l’artiste de 28 ans a confié «passer de superbes moments» dans le festival.