Bussigny (VD) : Le gigantesque campement sauvage des gens du voyage irrite les riverains

À la demande du voisinage, la police a dû intervenir à plus de 80 reprises en cinq mois, et de nombreuses dénonciations ont été prononcées.

Rien ne va plus sur le site qu’occupait l’entreprise textile Veillon jusqu’en 2005, à Bussigny. Depuis début mars, des gens du voyage français y ont élu domicile au grand dam des riverains. À la demande de ces derniers, la police est intervenue 81 fois, soit une fois tous les deux jours en moyenne, rapporte «Le Matin Dimanche». Les voisins se plaignent en particulier de nuisances sonores. Musique à haut volume, cris ou encore démarrages intempestifs avec des voitures modifiées sont pointées du doigt. Et ces nuisances sont d’autant plus importantes que le campement est considérable. Si actuellement de septante à nonante caravanes s’y trouvent, ce sont plus de 200 familles gitanes qui s’y sont succédées.