Présidentielle américaine

Le gigantesque plan de relance promis par Joe Biden

Le candidat démocrate veut injecter 700 milliards de dollars pour relancer la production dans son pays. Ce programme ambitieux est censé le relancer dans la course à la Maison-Blanche.

Ce programme ambitieux prévoit la création de plus de cinq millions d'emplois et de remplacer ceux perdus par la crise du Covid-19 qui a décimé l'économie américaine et fait 18 millions de chômeurs. Il mêle investissements dans l'industrie nationale et dans la recherche, une indépendance face aux fournisseurs étrangers, une aide aux petites entreprises et une plus grande liberté pour les salariés d'adhérer à un syndicat.