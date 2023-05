Valais: Le Giro d’Italia a traversé le canton sans incidents

Les polices valaisanne et piémontaise ont collaboré de part et d’autre du Simplon.

Dans le domaine de la sécurité, le passage du Giro d’Italia en Valais a nécessité la mobilisation de 1400 personnes: 370 Police cantonale, 910 Protection civile, 10 Pompiers, 40 OCVS144, 15 SDM-UTIII et 55 autres (polices municipales, armée, douane, etc.). De plus, un accord international a permis à la Police cantonale de collaborer avec la Polizia stradale Piemonte e Valle d’Aosta, également sur territoire italien, de part et d’autre du col du Simplon.