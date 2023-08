Alsace (F): Le gîte parti en fumée n’avait «aucune autorisation»

Le gîte de vacances de Wintzenheim (France), qui a brûlé mercredi faisant 11 morts , n’était pas aux normes de sécurité contre l’incendie, a déclaré jeudi la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. «Le gîte n’avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire» et «ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public», a déclaré à l’AFP, Mme Kielwasser, confirmant une information de la radio locale France Bleu et du quotidien L’Alsace. Il n’avait fait l’objet «d’aucune autorisation» pour son activité et n’avait pas été déclaré en mairie, a en outre déclaré jeudi Daniel Leroy, le premier adjoint au maire de la commune.

«Feu couvant»

La justice a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, a annoncé la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. «On ne sait pas pourquoi ils ont été piégés» par les flammes, a-t-elle dit devant la presse. «L’origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé», a-t-elle précisé, sans qu’il ne soit possible «à ce stade» de déterminer «les causes de ce feu couvant». Selon les toutes premières constatations et compte tenu de la structure du bâtiment, «le bois a dû mettre quelques heures avant de s’embraser», a-t-elle indiqué.