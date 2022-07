Zermatt : Le glacier a bougé. Problème: le gîte a passé la frontière

Les deux tiers du Rifugio Guide del Cervino sont désormais en Suisse. Ce simple fait a déclenché plus de trois ans d’intenses négociations diplomatiques avec l’Italie.

Là-haut sur la montagne était un refuge construit en Italie. Les aléas du changement climatique ont déplacé la frontière sur le glacier et les deux tiers de la cabane perchée à 3480 mètres d’altitude se trouvent désormais en Suisse.

Le refuge des Guides du Cervin, qui offre le gîte et le couvert dans ce coin des Alpes parmi les plus prisés des adeptes de la glisse, a fait l’objet d’intenses négociations diplomatiques pendant plus de trois ans, jusqu’à un compromis trouvé l’année dernière, dont les détails restent secrets.