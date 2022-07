Valais : Le glacier de Saas-Fee rouvre, mais seulement pour les skieurs pros

Le manque de neige, en lien avec le réchauffement climatique, provoque une situation inédite. Les pistes de Saas-Fee rouvriront, comme prévu, samedi. Mais les skieurs qui pourront en profiter seront triés sur le volet. Alors que la station compte d’ordinaire, en juillet, une moyenne quotidienne d’un millier de skieurs, cette année seuls les professionnels ayant le plus de points en Coupe du monde seront acceptés sur les pistes (dont 35 sur une soixantaine seront ouvertes).

Autrement dit, plusieurs équipes de ski alpin, participant à la Coupe du monde ou la Coupe d’Europe, ont dû annuler. Les juniors devront renoncer à leur préparation sur les lattes et les touristes aussi seront interdits de ski, explique «Le Nouvelliste». La problématique étant logiquement appelée à se répéter ces prochaines années, c’est tout le calendrier des compétitions de ski qui pourrait en être bouleversé. Certains imaginent déjà prolonger la saison jusqu’à fin mai, au lieu de début mai, avec une reprise des entraînements plus tardive. Et Emmanuel Rossi, directeur assistant des remontées mécaniques de Saas-Fee d’ajouter: «On réévaluera la situation dans deux semaines, parce que nous avons déjà vu des chutes de neige en août par le passé».