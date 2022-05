La chronique de TCS camping: Le glamping est-il le nouveau camping?

Cela fait depuis plus d’un siècle que les campings accueillent des vacanciers. Ce qui, à l’origine, reposait sur une infrastructure sommaire, une tente et un matelas pneumatique, s’est développé de façon à répondre aux attentes des usagers. À tel point qu’aujourd’hui, l’offre la plus sophistiquée porte un nom, le glamping. Elle séduit de nombreuses personnes.

Le glamping, contraction des mots glamour et camping, s’adresse aux campeurs les plus exigeants. Cette façon de camper permet de profiter en toute quiétude du camping sans avoir à transporter du matériel ni à devoir planter des sardines pendant des heures. Il suffit simplement de louer un hébergement déjà aménagé et de profiter de vacances simples, en pleine nature. Sans renoncer pour autant à son confort.

De l’hébergement simple – avec un toit fixe et un lit – à un véritable temple du luxe – avec lit à baldaquin, salle de bains, douche et terrasse privée avec salon – l’éventail des possibilités est large. À vous de choisir le niveau de confort que vous souhaitez.

Des hébergements originaux et uniques

De fin juin à mi-septembre, des tentes sont dressées sur l’alpage de Nagens. TCS Pop-Up Glamping Laax Expérimenter le glamping dans d’un décor de montagne à couper le souffle.

TCS Pop-Up Glamping Laax Le TCS Camping Sion accueille les surfeurs d’Alaïa Bay dans son camp de surf. TCS Camping Sion

5 raisons d’aimer le glamping

1. Le glamping est idéal pour s’initier au camping

Si vous avez toujours voulu faire du camping, mais que vous n’avez jamais vraiment osé, le glamping est une bonne option pour vous initier. Nul besoin de chercher un équipement ou de l’emprunter à des amis. Le glamping est beaucoup plus facile et moins contraignant. Il suffit simplement de louer un logement déjà aménagé dans un camping afin de voir si vous ou votre famille êtes faits pour la vie au camping.

2. Aucun besoin de matériel

Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter son propre matériel de camping, ni de place pour le ranger lui ou le camping-car et la caravane. Si vous souhaitez tout de même camper, il suffit simplement de louer un logement dans un camping. Celui-ci étant entièrement équipé, selon les différents standards, il n’y a rien de plus à acheter, juste à amener ses bagages.

3. Il y a en a pour tous les goûts

Quand on parle de glamping, les possibilités sont infinies. Selon vos préférences, vous pouvez opter pour une alternative simple mais charmante, comme un pod ou un logement en bois confortable. Vous avez envie aussi bien de glamour que d’aventure? Alors misez sur la tente safari Deluxe avec salle de bains privée, lit à baldaquin, cuisine équipée et terrasse privée. Pour les romantiques, l’AirLodge est l’option idéale: lorsque les nuits sont sèches et chaudes, le toit de la tente peut s’ouvrir, permettant ainsi d’admirer le ciel et les étoiles. Les fanas d’aventure choisiront de dormir comme les Indiens dans la tente Tipi, dans une roulotte aux accents nostalgiques pour découvrir la façon dont vivaient les Tsiganes autrefois ou de profiter de la vue sur le lac depuis le phare.

En étant pratiquement toute la journée dehors, on découvre une nouvelle façon d’être en vacances grâce au glamping. Pour les passionnés de nature et les amoureux de la montagne, le village pop-up glamping de Laax est le must absolu. Au programme? Du repos au milieu des montagnes, des randonnées pendant la journée, des repas cosy le soir avec d’autres hôtes et la nuit sous la tente. Et si vous avez un peu de chance, les marmottes vous accueilleront le matin devant la porte de la tente. La liberté à l’état pur.

4. Le train comme moyen de transport

Contrairement aux vacances au camping classiques, il n’est pas nécessaire de disposer d’un équipement spécial pour le glamping. Le logement choisi est entièrement équipé. Les seules choses dont vous avez besoin sont vos effets personnels et vos vêtements, facilement transportables en train. La plupart des campings sont très bien desservis par les transports en commun. Souvent, les campeurs peuvent utiliser gratuitement les transports publics de la région pendant leur séjour, comme par exemple dans tout le canton du Tessin. Vous pouvez ainsi faire des excursions dans les environs confortablement et à moindre coût. Et si vous préférez voyager sans porter de bagages, les CFF peuvent amener, sur demande, les bagages de chez soi au camping.

5. Le glamping a un meilleur bilan carbone que d’autres types d’hébergements

Si vous êtes sensibles aux questions écologiques, le glamping est une excellente option de vacances durables. Comparé à un voyage en avion et à une nuit d’hôtel, le glamping produit beaucoup moins d’émissions nocives. Surtout si vous choisissez une destination aussi proche que possible et que vous vous déplacez avec une voiture qui consomme peu. Si vous décidez d’opter pour le train, votre bilan carbone sera bien évidemment encore meilleur.

Devenez vous aussi un glampeur ou une glampeuse. Sur les campings TCS, vous pouvez choisir parmi plus de 20 hébergements de glamping différents. Vous pouvez également chercher un hébergement de glamping dans toute l’Europe sur pincamp.ch.