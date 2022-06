Le glas a sonné pour le minimalisme en tant que tendance déco

Grâce aux réseaux sociaux, les styles de décoration et vestimentaires nous envahissent plus vite qu’il n’est possible de les liker. Il existe des centaines de posts sous Cottagecore , Warcore , Dark Academia et moultes autres tendances. La dernière en date vient de la TikTokeuse vi0letm00n et s’adresse à tous ceux qui ont envie de célébrer l’esprit de brocante.