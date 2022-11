Italie : Le glissement de terrain à Ischia a fait huit morts, selon un nouveau décompte

Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence pour Ischia, un statut qui prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens, dont ceux de la protection civile, pour des interventions urgentes ou la mise en place de structures d’accueil. Plus de 650 secouristes ont été acheminés sur l’île pour participer aux opérations de recherche et de secours aux rescapés. La coulée a fait également cinq blessés et mis à la rue 230 habitants de l’île après avoir ravagé une trentaine d’habitations.