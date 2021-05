Suède : Le «Globe» de Stockholm rebaptisé en hommage à Avicii

L’un des bâtiments les plus connus de la capitale s’appellera désormais «Avicii Arena». Tout un symbole.

Tim Bergling, du nom de scène Avicii, s’est suicidé en 2018. Getty Images via AFP

Il s’appellera désormais «Avicii Arena»: l’Ericsson Globe, l’un des bâtiments les plus connus de Stockholm et le plus grand de forme sphérique du monde, va être rebaptisé en hommage au DJ suédois décédé en 2018, ont annoncé mercredi ses exploitants.

«Le nouveau nom n’est pas seulement un hommage à l’un des plus grands artistes suédois de notre temps», mais également «un symbole et un lieu de rencontre pour les initiatives axées sur la santé mentale des jeunes et l’avenir de l’Europe», a indiqué dans un communiqué Stockholm Live, qui gère l’immense salle omnisports et de spectacle.

Tim Bergling derrière Avicii

Star de la scène électro, Avicii – de son vrai nom Tim Bergling – s’est suicidé en 2018 à l’âge de 28 ans à Mascate, la capitale du sultanat d’Oman.

Le jeune homme était en proie à des problèmes de santé mentale, selon sa famille qui avait expliqué qu’«il voulait trouver la paix».

Pour Andreas Sand, PDG de Stockholm Live, il est «fantastique» de pouvoir utiliser l’un des bâtiments les plus connus et les plus visités de Suède comme un porte-voix pour l’un des problèmes les plus importants de notre époque.

Ce nouveau nom a été décidé en collaboration avec la Fondation Tim Bergling, créée par la famille de l’artiste pour combattre le suicide des jeunes.

Bâtiment incontournable

Imposant bâtiment blanc en forme de globe, l’arène couverte est un élément incontournable du paysage de Stockholm depuis son ouverture en 1989. Pouvant accueillir jusqu’à 16.000 spectateurs, elle avait été initialement baptisée le Stockholm Globe Arena.

Il s’agit du bâtiment en forme de sphère le plus grand du monde. AFP

En 2009, l’équipementier télécoms suédois Ericsson avait acquis les droits d’appellation et le site renommé Ericsson Globe, bien que les habitants continuent de l’appeler «Globen» (le Globe en suédois).