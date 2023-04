Vandoeuvres: Le Golf Club de Genève vandalisé à son tour

Il était près de deux heures du matin, lundi, selon les images de vidéosurveillance, lorsque des individus se sont immiscés sur le terrain de golf situé à Vandœuvres. Ce sont tags et trous qui ont été retrouvés sur le green comme le révèle Léman Bleu. «Cela nous brise le cœur mais c'est encore réparable... Les équipes du golf et les jardiniers sont d’ores et déjà à pied d’œuvre», explique le directeur Pascal Mathieu. Une plainte va être déposée.