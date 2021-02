États-Unis : Tiger Woods récupère peu à peu à l’hôpital

Le golfeur américain Tiger Woods, hospitalisé après un grave accident de la route, reprend des forces dans un hôpital de Los Angeles. Il souffre de multiples fractures ouvertes.

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, l’équipe médicale qui l’a opéré longuement mardi a précisé l’étendue de ses blessures. Le «Tigre» a subi de «multiples fractures ouvertes» à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville, explique le communiqué de l’hôpital Harbor-UCLA.

Violente sortie de route

«Il est éveillé, conscient et se repose» à l’hôpital, ajoute le texte, sans préciser la durée de son hospitalisation ou encore d’éventuelles conséquences à long terme sur sa mobilité.

«S’il faisait un nouveau retour en tant que golfeur, je pense que ce serait vraiment extraordinaire», a estimé l’ex-professionnel britannique Nick Faldo mercredi. Pour Faldo, Tiger Woods devra d’abord se concentrer sur sa récupération physique et la rééducation de base et revenir sur les parcours professionnels «va certainement demander un long chemin», a-t-il dit à la télévision CBS.

Selon le policier qui a découvert le champion blessé et prisonnier de sa voiture sérieusement endommagée après une violente sortie de route et plusieurs tonneaux, Tiger Woods «a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant». Tiger Woods était conscient, «lucide et calme», a souligné Carlos Gonzalez.