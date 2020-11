Littérature : Le Goncourt attribué à Hervé Le Tellier pour «L’Anomalie»

L’écrivain, mathématicien de formation et ancien journaliste, a été récompensé lors d’une vision conférence. Le prix Renaudot a lui été attribué à Marie-Hélène Lafon pour «Histoire du fils».

Hervé Le Tellier, 63 ans, mathématicien de formation, ancien journaliste et président de l’association de l’Oulipo (ouvroir de littérature potentielle), a obtenu huit voix contre deux pour «L’Historiographe du royaume» de Maël Renouard. «On ne s’attend jamais à un prix comme le Goncourt. D’abord on n’écrit pas pour l’avoir, et puis on ne peut pas s’imaginer l’avoir», a déclaré le lauréat lors d’une visioconférence, aux côtés de son éditeur, Antoine Gallimard.