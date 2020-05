Littérature

Le Goncourt du premier roman décerné à Maylis Besserie

Avec son roman «Le tiers temps», la productrice de radio évoque les derniers jours du dramaturge et écrivain irlandais Samuel Beckett.

Le prix Goncourt du premier roman a été décerné lundi à Maylis Besserie, productrice de radio, pour «Le tiers temps». Son roman imagine les derniers jours du dramaturge et écrivain irlandais Samuel Beckett.

Le Goncourt de la nouvelle a été attribué à l'écrivaine Anne Serre pour «Au coeur d'un été tout en or» (Mercure de France), le Goncourt de la biographie au réalisateur et scénariste Thierry Thomas pour «Hugo Pratt, trait pour trait» (Grasset) et le Goncourt de la poésie au poète et essayiste Michel Deguy pour l'ensemble de son oeuvre.