Baidu : Le «Google chinois» dévoile son premier ordinateur quantique

D’après le cabinet de recherches IDC, les gouvernements et les entreprises vont investir quelque 16,4 milliards de dollars dans l’informatique quantique d’ici à la fin de 2027. Le géant de la tech américain IBM, qui a mis au point des processeurs quantiques avec 127 qubits, prévoit de développer et de commercialiser un ordinateur quantique avec plus de 4000 qubits pour 2025. Quant à la filiale d’Alphabet, Google, le géant du web américain envisage aussi de développer une telle machine, mais avec 1 million de qubits d’ici à la fin de cette décennie.