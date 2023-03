La réponse de Baidu à ChatGPT ne convainc pas les marchés

Baidu, souvent présenté comme le Google chinois, a dévoilé jeudi à Pékin «Ernie Bot», sa réponse au robot conversationnel américain ChatGPT, une présentation qui n’a pas convaincu les marchés et fait dévisser son action en Bourse. La start-up californienne OpenAI a lancé en novembre ChatGPT, un système conversationnel («chatbot») permettant de formuler en quelques secondes des réponses détaillées sur un large éventail de sujets ou d’écrire des dissertations. Les prouesses de ChatGPT, dont une nouvelle version vient d’être présentée , sont suivies avec passion en Chine, où l’interface est pourtant bloquée sans logiciel de contournement type VPN et numéro de téléphone étranger. Le géant chinois d’Internet Baidu a été le premier dans son pays à annoncer travailler sur un équivalent local à ChatGPT . Mais jeudi lors de sa présentation à la presse, aucune date de lancement n’a été annoncée par le patron du groupe, Robin Li.

Pas de démo en direct

Le moteur de recherche Baidu s’est lancé dans une diversification tous azimuts de ses activités ces dernières années et travaille de longue date sur l’intelligence artificielle. Les prémices de son chatbot remontent à 2019. L’intelligence artificielle, présentée comme une technologie d’avenir amenée à révolutionner l’autonomie des machines et leur interaction avec l’humain, fait l’objet d’un intérêt grandissant. En Chine, tous les géants de la tech disent préparer leur propre robot conversationnel, à l’image du poids lourd de l’Internet et des jeux vidéo Tencent, ou des champions de l’e-commerce Alibaba et JD.com.