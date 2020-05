Weinblog

Le goût du printemps

Des températures agréables et un soleil généreux – malgré la crise du Corona, le printemps ne nous laisse pas tomber. Mais quels vins s'harmonisent le mieux avec cette saison si colorée ? Voici justement quelques propositions.

Même si cette année le printemps est parasité par l'état d'urgence en vigueur, nous pouvons nous réjouir de retrouver les rayons bienfaisants du soleil, le chant des oiseaux et les fleurs délicates et splendides.

Le vin - produit naturel - apporte quelque chose à chaque période de l'année et donc au printemps : il peut être léger, fantaisiste, parfumé. Avant tout, il est une invitation à emprisonner les premiers rayons du soleil et à se délecter.

Les vins blancs expriment avec virtuosité la vivacité et la légèreté du printemps. Ils inondent le verre d'arômes légers et verts – en un mot la fraîcheur printanière pure.

D'abord, le Sauvignon Blanc : déboucher un Sauvignon Blanc récolté traditionnellement et élevé en cuves d'acier, c'est comme respirer une bouffée d'air frais empreinte de notes vertes herbeuses, de groseille et d'ortie, comme si on longeait une prairie et des buissons printaniers.