Polémique

Le Brésil publie des chiffres divergents sur le Covid

Le ministère brésilien de la santé est sous le feu des critiques après la publication de deux bilans sur les décès liés au coronavirus.

Le total des morts indiqué par la capture d'écran d'un graphique affichait 37'312. Les nouvelles contaminations s'élevaient à 12'581. Mais un second bilan quotidien, publié deux heures plus tard sur le site du ministère, affichait un nombre de décès inférieur (525), mais largement supérieur quant aux infections (18'912).

«Rendre invisibles» les morts

Au Pérou, deuxième pays d'Amérique du Sud le plus touché derrière le Brésil, le système hospitalier est aussi au bord de l'effondrement, notamment à cause du manque d'oxygène.



Déconfinement à New YorkAux Etats-Unis, où les manifestations anti-racisme dominent désormais l'actualité, le déconfinement se poursuit. New York doit entrer cette semaine dans la phase 1 du plan de réouverture de ses activités économiques.