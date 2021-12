Ethiopie : Le gouvernement aurait repris du terrain aux rebelles

L’Ethiopie a affirmé samedi que les forces gouvernementales avaient repris plusieurs villes aux rebelles tigréens dans le nord du pays, en proie à un conflit qui a déjà fait des milliers de morts.

Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed mène ces dernières semaines une «contre-offensive» pour reprendre du terrain aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu’il combat depuis novembre 2020. Le service de communication du gouvernement a affirmé samedi que les troupes «ont réussi à contrôler pleinement Sanqa, Sirinqa, ainsi que les villes de Woldiya, Hara, Gobiye, Robit et Kobo». «Les forces ennemies qui ont échappé à la destruction et ont fui (...) sont suivies par nos forces alliées», a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Avancées territoriales revendiquées

Les communications sont coupées dans les zones de combats et l’accès des journalistes y est restreint, rendant difficile toute vérification indépendante des positions sur le terrain. La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée dans la région septentrionale du Tigré afin d’en destituer les autorités locales, issues du TPLF, qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires.

Enquête sur les exactions commises

Abiy Ahmed avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais en juin, le TPLF a repris l’essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara, où ils ont affirmé début novembre avoir capturé les villes de Dessie et Kombolcha, carrefour stratégique sur la route menant à la capitale.