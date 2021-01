Afghanistan : Le gouvernement Biden veut revoir l’accord avec les talibans

L’administration Biden souhaite pouvoir «évaluer» le respect par les talibans de leurs engagements pris lors de la signature de l’accord en février.

Jake Sullivan a aussi «signifié clairement l’intention des États-Unis de réexaminer l’accord de février 2020 entre les États-Unis et les talibans, et notamment d’évaluer si les talibans respectent leurs engagements de couper tout lien avec les groupes terroristes, de réduire la violence en Afghanistan et de mener des négociations sérieuses avec le gouvernement afghan et d’autres acteurs», a ajouté la porte-parole.