Côte d’Ivoire : Le gouvernement bloque des membres de l’opposition chez eux

Le gouvernement ivoirien, emmené par Alassane Ouattara, réélu pour la 3e fois, a accusé l’opposition de «complot contre l’autorité de l’Etat».

Le bras de fer s’est durci mardi en Côte d’Ivoire après la réélection d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, le gouvernement ayant bloqué chez eux des leaders de l’opposition, accusée de «complot», car voulant former un «gouvernement de transition».

L’opposition, qui a boycotté le scrutin, juge son troisième mandat «anticonstitutionnel» et avait appelé ses partisans à une campagne de «désobéissance civile».

Blocus des opposants

La situation s’est tendue mardi après-midi entre le pouvoir et l’opposition.

«Préserver les vies humaines»

Excédé par l’attitude de l’opposition, le gouvernement ivoirien l’a accusé de «complot contre l’autorité de l’Etat», et indiqué avoir saisi la justice contre ses responsables, n’excluant «aucune option» pour les faire plier.

La Cédéao (Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest), l’Union africaine et les Nations unies ont appelé dans un communiqué commun à la «retenue pour préserver les vies humaines», et l’opposition à «respecter l’ordre constitutionnel» et «privilégier la voie du dialogue».