Australie : Le gouvernement bloque un projet minier à côté de la Grande Barrière

La Grande Barrière de corail est le plus grand récif corallien de la planète. Elle est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le projet du richissime homme d’affaires et politicien Clive Palmer visait à creuser une mine à seulement 10 km du plus grand récif corallien du monde, déjà fragilisé depuis quelques années par le réchauffement climatique.

«Les impacts environnementaux négatifs de ce projet sont tout simplement trop importants», au regard de la fragilité du site, explique dans une vidéo la ministre de l’Environnement Tanya Plibersek. «Le risque de pollution et de dégâts irréversibles (sur le récif) est bien réel», a-t-elle insisté, y compris pour la faune et la flore, et notamment les algues dont se nourrissent certains mammifères marins comme le dugong, un cousin du lamantin.