Couronnement Charles III: le gouvernement britannique se dit prêt sur la sécurité

À trois jours du couronnement de Charles III et de Camilla, le gouvernement britannique s’est employé mercredi à rassurer sur la sécurité de l’événement et s’est dit prêt à faire face aux menaces, après l’arrestation d’un homme devant le palais de Buckingham.

«Nos services de renseignement et nos autres forces de sécurité sont parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à les relever, comme la police l’a fait avec brio» mardi soir, a-t-il déclaré. Mardi vers 19 h (20 h en Suisse), un homme a été arrêté devant Buckingham, après avoir jeté derrière les grilles du palais plusieurs objets, soupçonnés d’être des cartouches de fusil. Cet homme détenait aussi un couteau.

Policiers par milliers, snipers sur les toits et drones interdits

Le duc de Norfolk promet un «spectacle d’apparat glorieux»

La cérémonie religieuse durera deux heures. «Lors du couronnement, le roi jurera devant Dieu et la nation de servir notre pays en tant que chef d’État», a-t-il dit. Une fois Charles couronné, les cloches sonneront. Des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park, la Tour de Londres et d’autres endroits dans le pays. À leur retour à Buckingham, Charles et Camilla salueront la foule depuis le balcon. Une parade aérienne de six minutes aura lieu dans le ciel de Londres.