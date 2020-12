Covid-19 : Inquiet pour les approvisionnements, le gouvernement britannique se réunit d’urgence

Suite à la découverte d’une nouvelle souche de nouveau coronavirus, plusieurs pays ont suspendu leurs liaisons avec le Royaume-Uni, faisant craindre à Londres des problèmes d’approvisionnement.

Comme plusieurs autres pays européens, la France, voisin immédiat du Royaume-Uni, a décidé dimanche de suspendre pour 48 heures tous les déplacements en provenance du sol britannique, après l’apparition de cette variante du virus qui serait jusqu’à 70% plus contagieuse. (Photo Paul ELLIS / AFP)

«Le Premier ministre va diriger demain une réunion COBR (pour les situations de crise, ndlr) pour discuter de la situation concernant les déplacements internationaux et en particulier les flux réguliers du fret vers et à partir du Royaume-Uni», a déclaré un porte-parole de Downing Street dimanche soir.

«D’autres réunions ont lieu ce soir et demain matin pour assurer que des plans solides sont en place», a-t-il ajouté.

Perturbations importantes

Cette fermeture tombe particulièrement mal alors que les ports anglais connaissent actuellement un trafic massif, causant parfois des retards et des bouchons sur les routes y menant, car nombre d’entreprises stockent pour se préparer à la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen le soir du 31 décembre.

À dix jours de l’échéance, les négociations commerciales post-Brexit entre Londres et Bruxelles n’ont toujours pas abouti et en cas d’échec, l’introduction soudaine de quotas et droits de douanes fait craindre le chaos dans les approvisionnements du pays.