Afghanistan : Le gouvernement britannique sous le feu des critiques

Celui-ci est critiqué pour sa gestion de l’opération d’évacuation en Afghanistan, achevée samedi.

Concernant les évacuations, le dirigeant a évoqué «le point culminant d’une mission comme on n’en a jamais vu dans notre vie». Elle a permis d’exfiltrer plus de 15’000 personnes en deux semaines, dont environ 8000 Afghans éligibles au programme destiné au personnel afghan employé localement par le Royaume-Uni.

Impréparation

Mais des voix critiques ont estimé que bien plus auraient pu être sauvés si le gouvernement s’était mieux préparé. «Nous aurions pu faire mieux», a déploré l’ancien chef de l’armée britannique, Richard Dannatt, sur Times Radio, évoquant des «extractions chaotiques». Le député conservateur et ancien militaire Tobias Ellwood a regretté sur la radio LBC le manque de «stratégie» et de «leadership politique» de l’exécutif dans ce dossier. Le ministre de la Défense Ben Wallace avait admis vendredi que jusqu’à 150 ressortissants britanniques et entre 800 et 1100 Afghans éligibles ne pourraient être exfiltrés.