Immigration clandestine : Le gouvernement britannique veut accélérer les expulsions d’Albanais

Le gouvernement britannique a annoncé, jeudi, sa volonté d’expulser plus rapidement les Albanais arrivés clandestinement, pour tenter de dissuader les traversées illégales de la Manche, en forte augmentation. Les autorités ont compté 12’747 personnes arrivant sur de petites embarcations de janvier à juin 2022, soit plus du double que les six premiers mois de 2021 (5917), selon des statistiques officielles publiées jeudi. Parmi elles, 2165 Albanais, contre 815 pour toute l’année 2021. Ils sont désormais la nationalité la plus représentée parmi les migrants venus en bateau par la Manche.