France : Le gouvernement Castex «restera en place» jusqu’au 13 mai au moins

Emmanuel Macron a exclu mercredi tout renouvellement du gouvernement avant le début de son second mandat, qui démarrera après son investiture.

«Le temps des nominations n’est pas venu»

Cette déclaration écarte donc toute nomination d’une nouvelle équipe d’ici cette date, alors que les spéculations vont bon train sur les candidats pour remplacer Jean Castex à Matignon. «Le gouvernement est à la tâche pour agir, protéger les Français, prendre toutes les décisions nécessaires, et le temps des décisions individuelles et des nominations n’est pas venu. Aucune proposition n’a été faite à qui que ce soit en la matière», a précisé Gabriel Attal, toujours citant le chef de l’Etat.

La cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron, prévue samedi, ne donne pas le coup d’envoi du second mandat qui ne démarre que le 14 mai, a-t-il précisé. «Le mandat du président de la République court jusqu’au 13 mai à minuit et le gouvernement Castex restera en place jusqu’à la fin de ce 1er mandat d’Emmanuel Macron.» Pour l’instant, «le gouvernement est chargé d’anticiper et préparer les textes sur les engagements du président dans la campagne électorale, comme l’indexation des pensions sur l’inflation à partir de juillet» et «le développement des énergies renouvelables» pour «réduire les délais et simplifier».