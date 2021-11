Chine : Le gouvernement chinois appelle à faire des réserves de nourriture

Pékin a appelé ses citoyens à faire des provisions de nourriture et de produits de première nécessité, sans en préciser la raison.

Le ministère appelle aussi les différentes autorités locales à faciliter la production agricole et les flux d’approvisionnement, à surveiller les réserves de viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix. Au plus fort de l’épidémie de Covid-19 en Chine au début de 2020, les chaînes d’approvisionnement avaient été perturbées par la mise en quarantaine de plusieurs parties du pays et le blocage de nombreux axes routiers.