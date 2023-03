Amérique du Sud : Le gouvernement colombien et l’ELN vont négocier un cessez-le-feu

Le gouvernement colombien et la guérilla de l’ELN se sont engagés vendredi à entamer des pourparlers en vue d’un cessez-le-feu, au terme du deuxième cycle de négociations de paix au Mexique qui vise à mettre un terme à près de six décennies de conflit armé.

«Un premier pas»

«Cela implique des actions et des dynamiques humanitaires afin de diminuer l’intensité du conflit, faciliter la participation de la population à ce processus de paix et générer des garanties pour que cela soit possible dans les zones où la crise humanitaire est la plus grave», précise le document. Il s’agit des «premiers pas vers un cessez-le-feu», a réagi Pablo Beltran, membre de la délégation pour la paix de l’ELN, alors que le conflit a fait dans le pays des dizaines de milliers de morts et quelque huit millions de déplacés.