Amérique du Sud: Le gouvernement colombien et l’ELN vont suspendre les combats

Le commandement de l’ELN a ordonné à ses membres de «cesser toutes les activités militaires offensives» et opérations de renseignements «contre les forces armées et de police» à partir du jeudi 6 juin minuit (05 h 00 GMT). Des responsables du gouvernement ont indiqué à l’AFP que cette annonce marque la fin des affrontements armés avant le début du cessez-le-feu bilatéral de six mois négocié le 9 juin et qui doit commencer le 3 août.