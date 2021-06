Colombie : Le gouvernement colombien va enquêter sur 21 homicides

Au moins 61 personnes sont mortes depuis le début de la mobilisation sociale fin avril en Colombie et les agissements de la police sont critiqués.

Le président Iván Duque «s’engage totalement à ce que soient menées toutes les investigations (…) sur les causes de la mort de ces 21 personnes pour lesquelles il a été malheureusement prouvé qu’elles sont mortes dans le cadre des manifestations», a déclaré la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramirez, à l’issue d’une réunion à Bogotá avec la délégation de la Commission interaméricaine.

600 dénonciations de violations des droits humains

L’ONU, les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs ONG internationales ont notamment dénoncé les graves excès commis par les forces de sécurité. Au moins 61 personnes sont mortes depuis le début des manifestations le 28 avril, selon les autorités et la Défense du peuple, une entité publique indépendante chargée de veiller au respect des droits humains. Cette dernière a également remis à la CIDH un rapport recensant près de 600 dénonciations de violations des droits humains au cours des manifestations.

Ciblant d’abord un projet de réforme fiscale, retiré depuis, la contestation s’est ensuite transformée en une dénonciation de la politique du gouvernement pour une société plus égalitaire en pleine pandémie de coronavirus. Des manifestations ont lieu tous les jours à travers le pays, plus ou moins suivies, accompagnées de blocages routiers, et parfois d’affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre.