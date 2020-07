Allemagne

Le gouvernement contraint de s’expliquer sur le scandale Wirecard

Le gouvernement allemand devra s’expliquer mercredi auprès du parlement au sujet de l’affaire Wirecard, considérée comme un des plus grands scandales financiers du pays.

Le ministre de la finance et vice-chancelier Olaf Scholz (à gauche) et le ministre de l’Économie Peter Altmaier devront s’expliquer mercredi lors d’une réunion à huis clos.

Deux poids lourds de l’exécutif, Olaf Scholz, ministre social-démocrate des Finances, et celui de l’Économie, le conservateur Peter Altmaier, sont convoqués devant la commission des Finances du Bundestag, la chambre basse du Parlement, réunie à huis clos à partir de 15 h.

Les élus veulent savoir pourquoi les ministères et les autorités de régulation n’ont pas agi plus tôt pour éviter ce «scandale sans équivalent dans le monde de la finance», comme l’a qualifié le gouvernement allemand.

L’affaire a éclaté en juin quand Wirecard, membre du prestigieux indice boursier Dax des 30 plus grandes entreprises allemandes, a avoué que 1,9 milliard d’euros inscrits dans ses comptes -et représentant un quart de son bilan- n’existaient pas.

Le titre a chuté de plus de 98% et la société fait faillite. Son fondateur et ancien patron, l’Autrichien Markus Braun, est en détention provisoire aux côtés de deux ex-directeurs pour plusieurs chefs d’accusations.