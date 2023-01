France : Le gouvernement demande le retrait des fresques pornos dans les hôpitaux

«Tolérance zéro»

«Fresques carabines»

Aujourd’hui encore, une partie des «carabins» (étudiants en médecine) demeurent attachés à des représentations grivoises et grotesques relevant d’une tradition dont l’origine et la signification sont décrites dans plusieurs ouvrages. Et il subsiste des «fresques carabines» à caractère sexuel dans certains établissements. Constatant une absence de consensus sur le sujet, le ministère de la Santé demande aux hôpitaux concernés «d’organiser le retrait de l'ensemble des fresques à caractère pornographique et sexiste dans un calendrier qui ménage la concertation» avec les représentants des internes. En cas de désaccord persistant, les agences régionales de santé pourront «imposer" la disparition de ces peintures.