Législatives françaises : Le gouvernement devrait être remanié

Plusieurs politiciens français de gauche et d’extrême-droite pensent notamment qu’il faut changer de Premier ministre, suite à la «défaite» des «macronistes».

Dimanche soir, le gouvernement d’Emmanuel Macron s’est trouvé privé de sa majorité absolue à l’Assemblée nationale, une situation pratiquement inédite qui ouvre une période d’incertitude et d’instabilité. Sa coalition ne conserve que 245 sièges sur 577, à l’Assemblée nationale, loin de la majorité absolue de 289. Et surtout, le vote a été marqué par la percée sans précédent de l’extrême droite de Marine Le Pen, avec 89 députés, et le regain de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon, qui a fait élire 131 députés. Pour plusieurs politiciens issus de ces formations politiques, il faut remanier le gouvernement.