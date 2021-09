Éthiopie : Le gouvernement doit en faire «davantage» pour la population au Tigré

Si elle ne remet pas en cause le gouvernement éthiopien, l’Union africaine demande à ce que «davantage soit fait pour garantir que la population ne meure pas de faim».

Les autorités éthiopiennes et les rebelles s’accusent mutuellement d’entraver l’arrivée de l’aide et d’affamer la population.

L’Union africaine (UA) a appelé vendredi, le gouvernement éthiopien à faire «davantage» pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire au Tigré, en proie à un violent conflit depuis dix mois, et «garantir que la population ne meure pas de faim».

«Nous savons que le gouvernement éthiopien fait au mieux, mais nous voulons que davantage soit fait pour garantir que la population ne meure pas de faim», a déclaré vendredi, le commissaire de l’UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité Bankole Adeoye. «Les femmes et les enfants (ne doivent) pas continuer à être victimes d’un conflit qui n’est pas de leur propre initiative», a-t-il ajouté.

Combats depuis novembre 2020

Le prix Nobel de la paix 2019 avait annoncé une victoire rapide mais le conflit s’est enlisé, plongeant la région dans une grave crise humanitaire. Au moins 400’000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine au Tigré, selon l’ONU. Les combats et la crise humanitaire ont gagné ces derniers mois les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara, où 1,7 million de personnes sont désormais confrontées à la faim.

Entraves à l’acheminement de l’aide

Depuis des mois, les organisations humanitaires déplorent de ne pouvoir accéder librement aux populations. Jeudi, le coordinateur de l’aide humanitaire par intérim de l’ONU pour l’Éthiopie, Grant Leaity, a mis en garde contre «un blocus de facto» qui fait peser le risque «de famine et de niveaux importants de mortalité». Autorités éthiopiennes et rebelles pro-TPLF s’accusent mutuellement d’entraver l’acheminement de l’aide et d’affamer la population.