Proche-Orient: Le gouvernement du Liban retarde d’un mois le passage à l’heure d’été

Cette mesure a été interprétée comme visant à raccourcir la journée de jeûne du mois musulman du ramadan, qui a commencé jeudi, provoquant la colère des responsables politiques et religieux chrétiens. Le patriarcat maronite, la communauté chrétienne la plus puissante au Liban, a dénoncé une décision «prise sans concertation» et annoncé qu’il ne s’y conformerait pas. Le patriarcat «a pris cette position pour ne pas accentuer l’isolement du Liban», a expliqué son porte-parole, Walid Ghayad.

Vols, horaires, écoles et programmes TV perturbés

Le puissant réseau des écoles catholiques a indiqué que ses établissements suivraient l’heure d’été à partir de lundi. Deux des plus grandes chaînes privées de télévision, la MTV et la LBCI, sont également passées, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’heure d’été, expliquant que la décision du gouvernement aurait eu un impact sur leur fonctionnement. «Si l’État avait pris cette décision un mois à l’avance, et non 48 heures, il n’y aurait pas eu de problème», a déclaré le PDG de la LBCI, Pierre Daher, déplorant que l’affaire ait pris «une tournure confessionnelle».