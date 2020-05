Proche-Orient

Le Parlement israélien approuve le gouvernement d’union

Les députés ont été conviés ce dimanche pour un vote de confiance sur le nouvel accord entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz.

Le Parlement israélien a approuvé dimanche le gouvernement d’union mené par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz. Le vote met ainsi fin à 500 jours de crise, un record pour l’Etat hébreu, et trois élections sans vainqueur

Distribuer ses portefeuilles

A la Knesset, où les camps de Benny Gantz et Benjamin Netanyahu disposent d’une majorité, 73 députés ont voté pour le gouvernement, soit 12 de plus que le seuil de la majorité. Cette séance spéciale était marquée par des députés au visage barré de masques sanitaires, bleu ou blanc, les couleurs par ailleurs du drapeau israélien.

36 ministres

L’accord entre le Likoud (droite) de M. Netanyahu et la formation centriste «Bleu-Blanc» de son ex-rival électoral Benny Gantz prévoit un partage équitable des ministères et permet à chaque camp de redistribuer des postes à leurs alliés politiques. Cela a causé un problème de congestion pour le Likoud qui a obtenu le plus de sièges aux dernières élections et compte sur le soutien d’élus de la droite radicale et de partis ultra-orthodoxes.