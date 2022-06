Equateur: Le gouvernement équatorien lâche un peu de lest face aux manifestants

Équateur : Le gouvernement équatorien lâche un peu de lest face aux manifestants

Le gouvernement du président équatorien Guillermo Lasso a permis aux indigènes, qui manifestent depuis onze jours, d’occuper un lieu symbolique à Quito.

«Dans l’intérêt du dialogue»

Le gouvernement a finalement autorisé les manifestants à occuper ce lieu symbolique, «dans l’intérêt du dialogue et de la paix», a déclaré le ministre du gouvernement, Francisco Jiménez, dans une vidéo transmise aux médias. L’«objectif est que cessent les blocages de rues, les manifestations violentes et les attaques dans différents lieux», a ajouté le ministre, tandis que le chef de l’État, diagnostiqué mercredi positif au Covid-19, est contraint à l’isolement.

«Maltraités par ce gouvernement»

En préalable à toute négociation, la Conaie exige aussi l’abrogation de l’état d’urgence en vigueur dans six des 24 provinces et dans la capitale, appuyé par un important déploiement sécuritaire et un couvre-feu nocturne. Le gouvernement rejette cette exigence et assure que les demandes des manifestants, juste sur les carburants, coûteraient à l’État plus de 1 milliard de dollars par an.