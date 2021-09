Venezuela : Le gouvernement évoque des «accords partiels» avec l’opposition

Des pourparlers se tiennent depuis vendredi au Mexique entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition pour la bonne tenue des prochaines élections régionales.

«Atténuer la crise»

Ces accords «chercheront à atténuer la crise, mais la crise vient de problèmes de fond très graves, d’un modèle qui a échoué au Venezuela et qui ne reconnaît pas l’ordre démocratique et l’ordre constitutionnel», a déclaré avant la rencontre le chef de la délégation de l’opposition, Gerardo Blyde. C’est «un processus qui commence, qui est dur, complexe», a-t-il ajouté.

«Nous sommes au Mexique à la recherche d’un accord de salut national pour répondre à l’urgence, obtenir les conditions pour des élections libres et équitables et le sauvetage de notre démocratie», a tweeté de son côté le chef de l’opposition Juan Guaido, qu’une cinquantaine de pays reconnaissent comme président en exercice.

Sept points de discussion avaient été soulevés dans le document, notamment les droits politiques, un calendrier et des garanties électorales mais aussi la levée des sanctions et la coexistence politique et sociale. L’opposition vénézuélienne a boycotté la présidentielle de 2018, qui a vu la réélection de Nicolás Maduro, et les élections législatives de 2020, perdant le Parlement, seul pouvoir qu’elle contrôlait depuis 2015.