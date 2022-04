Israël : Le gouvernement fragilisé après de nouvelles violences à Jérusalem

Le gouvernement de coalition de Naftali Bennett était fragilisé dimanche après une nouvelle vague de violences ayant fait plus d’une vingtaine de blessés vers l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.

Tôt dimanche, des «centaines» de manifestants palestiniens ont commencé à amasser des «pierres» sur l’esplanade peu avant l’arrivée de juifs religieux à cet endroit, considéré comme le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l’islam, a indiqué la police israélienne.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 19 blessés palestiniens, dont certains ont été atteints par des balles en caoutchouc, deux jours après des accrochages ayant fait plus de 150 blessés.

Or tard en soirée, dimanche, le parti arabe israélien Raam a «suspendu» son soutien à la coalition du Premier ministre Bennett, qui avait rallié en juin dernier des partis de droite, de gauche, de centre, et pour la première fois de l’histoire d’Israël, une formation arabe, pour chasser du pouvoir Benjamin Netanyahu.

Tractations politiques

D’ici à la reprise des travaux parlementaires, le Premier ministre tentera de calmer le jeu et de stabiliser sa coalition, ont indiqué à l’AFP des sources politiques à Jérusalem. De son côté, le parti Likoud de l’ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé à nouveau dimanche soir les députés de droite à quitter la coalition pour former un «gouvernement de droite» réunissant aussi les partis juifs orthodoxes et de l’extrême droite.