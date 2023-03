Réseaux sociaux: Le gouvernement français s’attaque aux dérives des influenceurs

La Fédération des influenceurs et des créateurs de contenus, initiée par Magali Berdah (photo), souhaite «accompagner les influenceurs dans la maîtrise de la réglementation applicable à leur activité». Mais Paris entend aller plus loin.

«Alors qu’il est un formidable vecteur de créativité et de richesse économique, ancré dans le quotidien de millions de nos compatriotes», le secteur des influenceurs «souffre de règles inexistantes ou trop floues.» Ces propos du ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, sont on ne peut plus clairs.

Après trois mois de concertation, le gouvernement a annoncé vouloir soumettre les influenceurs «aux mêmes règles» publicitaires que les médias traditionnels et leur donner un statut légal, ainsi qu’à leurs agents. Il souhaite également aller «jusqu’à l’interdiction» de la publicité pour la chirurgie esthétique, renforcer la protection des influenceurs mineurs, et rendre obligatoire d’afficher l’utilisation d’un filtre ou d’une retouche sur les contenus, «afin d’éviter des effets psychologiques destructeurs» sur l’audience.

De nombreux influenceurs ne respectent pas les règles

En janvier, la répression des fraudes a publié une enquête accablante sur les pratiques commerciales du secteur. Parmi plus d’une soixantaine d’agences et influenceurs ciblés depuis 2021, 60% n’ont pas respecté la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Au menu, tromperie sur les produits vendus, promotion de paris sportifs risqués, voire d’injections «par des esthéticiens et des non-professionnels de santé», selon la DGCCRF.