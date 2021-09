Haïti : Le gouvernement haïtien avance vers une nouvelle constitution

Le gouvernement d’Ariel Henry souhaite faire aboutir cette réforme constitutionnelle, initiée par le président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet.

«Une nouvelle Constitution ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes» a reconnu le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, «mais si nous arrivons à nous mettre d’accord sur ce mode d’organisation de la gouvernance plus équilibré et plus efficace, ce sera un point de départ pour d’autres convergences autour du devenir de notre pays», a estimé le chef du gouvernement.