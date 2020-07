Coronavirus

Le gouvernement israélien investi de pouvoirs spéciaux

La controversée «grande loi du coronavirus» autorise entre autres le gouvernement israélien à «décréter l’état d’urgence en raison de la pandémie de Covid-19.

La «grande loi du coronavirus», telle qu’elle est appelée, autorise le gouvernement à «décréter l’état d’urgence en raison de la pandémie de Covid-19, à promulguer des règlements et à mettre en place des restrictions dans l’espace public et privé». Cela si le gouvernement est «convaincu qu’il existe un risque réel de propagation du nouveau coronavirus impliquant des dommages importants à la santé publique». 48 députés ont voté pour et 35 contre en troisième et dernière lecture.