Coronavirus

Le gouvernement israélien veut éviter un confinement général

De nouvelles mesures ont été prises par Israël suite à une flambée de nouvelles contaminations. Des restrictions seront remises en place.

Nouvelles directives

Du vendredi en début de soirée au dimanche matin et ce, jusqu’à nouvel ordre, «les magasins (non essentiels), les centres commerciaux, les coiffeurs et salons de beauté, les bibliothèques, les zoos, les musées, les piscines, les attractions touristiques et les tramways» seront fermés, est-il indiqué dans un communiqué commun du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministère de la Santé.